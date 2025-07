lavori nelle scuole durante vacanze a firenze interventi per 87 milioni

Mentre le scuole di Firenze si preparano a riaprire, i cantieri estivi sono in pieno fermento con interventi per oltre 87 milioni di euro, garantendo un futuro migliore all’educazione dei giovani. Questa grande operazione di rinnovo e sicurezza coinvolge cinque quartieri, testimoniando l’impegno concreto del Comune nel migliorare gli spazi scolastici. È un segnale di crescita e innovazione che trasformerà le aule di domani.

Firenze, 5 luglio 2025 - Lavori a pieno ritmo nel periodo delle vacanze estive all’interno dei cantieri per interventi di edilizia scolastica, programmati dai Servizi tecnici del Comune di Firenze in coordinamento con l’assessorato all’Educazione e con i diversi Istituti comprensivi nei cinque quartieri fiorentini. Ammonta infatti a oltre 87 milioni di euro l’investimento complessivo per i lavori in corso in questo periodo, comprendenti interventi per nuove edificazioni e ristrutturazioni integrali, interventi Pnrr, miglioramento sismico e adeguamento statico, manutenzioni straordinarie, per miglioramento acustico, efficientamento energetico e manutenzione ordinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it