Inferno domestico a Ferentino 70enne terrorizza e picchia l' ex compagna e la figlia

Un inferno domestico scuote Ferentino: un uomo di 70 anni, travolto dalla rabbia, ha terrorizzato e aggredito la ex compagna e la figlia. La sua escalation di violenza ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che ora lo tengono ai domiciliari con braccialetto elettronico. Una vicenda che mette in luce l’importanza di tutelare le vittime e affrontare con fermezza episodi di violenza familiare.

Un 70enne di Ferentino è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico per aggressioni a ex compagna e figlia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Inferno domestico a Ferentino, 70enne terrorizza e picchia l'ex compagna e la figlia

In questa notizia si parla di: ferentino - 70enne - compagna - figlia

Ferentino. 70enne del posto finisce ai domiciliari con il braccialetto elettronico per aver picchiato figlia ed ex compagna - A Ferentino, un uomo di 70 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dopo aver aggredito la figlia e l'ex compagna.

Inferno domestico a Ferentino, 70enne terrorizza e picchia l'ex compagna e la figlia; Ferentino. 70enne del posto finisce ai domiciliari con il braccialetto elettronico per aver picchiato figlia ed ex compagna; Condannato in primo grado a 9 anni di reclusione, per il reato di violenza sessuale, assolto in Appello.

Operaio di Ferentino condannato a 9 anni per i presunti abusi sulla figlia di 4 anni della compagna, in Appello viene assolto - Il Messaggero - Per anni ha vissuto con il marchio infamante di aver violentato una bambina, ma era innocente. Secondo ilmessaggero.it

Monza, 70enne abusa delle figlie minorenni della compagna e invia loro video porno: arrestato per violenza sessuale aggravata - Monza, 70enne abusa delle figlie minorenni della compagna e invia loro video porno: arrestato per violenza sessuale aggravata Hai già letto 10 articoli. Secondo ilfattoquotidiano.it