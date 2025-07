Cina | forum della civilta’ ecologia a Guiyang mette in mostra la trasformazione verde

Benvenuti all’Eco Forum Global Guiyang 2025, un evento di rilievo internazionale che celebra la trasformazione verde della Cina. Quest’anno, con il tema “Convivenza armoniosa tra esseri umani e la natura”, si prospetta un'occasione unica per esplorare soluzioni innovative e collaborazioni globali. Con circa 800 partecipanti e venti sotto-forum, l’evento si impegna a promuovere un futuro sostenibile, dimostrando che il cambiamento è possibile e necessario per il nostro pianeta.

L’Eco Forum Global Guiyang 2025, l’unico forum internazionale di livello nazionale in Cina dedicato alla civilta’ ecologica, e’ iniziato oggi a Guiyang, capoluogo della provincia cinese sud-occidentale del Guizhou. L’edizione di quest’anno, dedicata al tema “Convivenza armoniosa tra esseri umani e la natura – sviluppo collaborativo globale per una trasformazione verde”, ha attirato circa 800 partecipanti. Verranno organizzati venti sotto-forum, che tratteranno temi chiave come lo sviluppo sostenibile, il cambiamento climatico, la conservazione della biodiversita’ e la governance ambientale. Durante l’evento di due giorni, verranno presentate e promosse le piu’ recenti tecnologie e i piu’ recenti prodotti eco-compatibili in settori quali le nuove energie e il trattamento dei rifiuti solidi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it