Forbidden Fruit | le anticipazioni dal 7 all’11 luglio

Preparati a immergerti in un vortice di emozioni con Forbidden Fruit, la soap turca ambientata tra le affascinanti strade di Istanbul. La settimana dal 7 all’11 luglio promette colpi di scena sorprendenti, intrighi intricati e rivelazioni sconvolgenti che terranno tutti con il fiato sospeso. Cosa nasconde Halit dietro il sorriso? Scopriamo insieme le anticipazioni di questa avvincente storia d’amore e tradimento.

La nuova settimana di Forbidden Fruit, ( yasak elma ) la soap turca ambientata a Istanbul, si preannuncia ricca di colpi di scena, intrighi, amori nascosti e rivelazioni sconvolgenti. Forbidden Fruit: anticipazioni dal 7 all’11 luglio. Lunedì 7 luglio. Halit, dopo aver scoperto il piano di Ender per incastrarlo nell’adulterio, prepara una sorpresa per lei: le fa credere di aver lavorato tutta la notte e le promette qualcosa di speciale. Intanto, Alihan rimprovera Zeynep sul lavoro per aver preso decisioni basate troppo sulle emozioni, mentre Ender, in difficoltĂ , cerca di vedere il figlio a scuola, ma gli uomini di Halit glielo impediscono. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it