Mercato Juventus Tudor sogna in grande | assalto all’ex Manchester City

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, con Tudor che sogna in grande un assalto all'ex Manchester City. La lista di mercato bianconera si arricchisce di grandi nomi, pronti a infiammare i tifosi e rinvigorire le ambizioni di club e squadra. Dopo il Mondiale per Club, ora l'attenzione è tutta rivolta alle sfide sul mercato: il futuro della Vecchia Signora si costruisce giorno dopo giorno, e le sorprese non mancheranno.

La lista di mercato della Juventus è ricca di grandi nomi che potrebbero decisamente infiammare il popolo bianconero. Tra i principali obiettivi spicca anche un ex Manchester City. Archiviato già da qualche giorno il Mondiale per Club, conclusosi con una dignitosissima sconfitta di misura con il Real Madrid, ora la Juventus sta iniziando a fare sul serio sul mercato. Ieri è stato il Jonathan David day, con il centravanti canadese che è di fatto il primo grande acquisto di questa estate bianconero. Primo, ma sicuramente non ultimo. Sì perché la Juventus non vuole di certo e fermarsi a David. Sul taccuino di Comolli ci sono diversi nomi di spicco.

