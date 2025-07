Empoli rissa fuori dal pub Chiuse le indagini | Daspo urbano per 4 persone

Empoli torna a parlare di sicurezza dopo l’increscioso episodio di rissa fuori dal pub di via Ricasoli avvenuto il 10 maggio scorso. Le autorità hanno deciso di intervenire con durezza, chiudendo le indagini e applicando un daspo urbano per quattro persone, vietando loro di sostare nel centro cittadino nelle ore serali e notturne. Un importante segnale di fermezza volto a tutelare la tranquillità dei cittadini e a prevenire futuri episodi di violenza.

Empoli (Firenze), 5 luglio 2025 – Daspo urbano e divieto per due anni di sostare nel centro di Empoli dalle 18 alle 7 del mattino. Il provvedimento è stato indirizzato nei confronti di quattro persone a causa di una rissa avvenuta all’esterno di un pub di via Ricasoli, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. I fatti risalgono al 10 maggio scorso, quando i carabinieri, intervenuti su segnalazione, si trovarono davanti ad una rissa tra diversi uomini. All'arrivo dei militari alcune persone furono identificate sul posto, mentre altre fuggirono. Pochi giorni dopo il Questore dispose la sospensione per 10 giorni del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, rissa fuori dal pub. Chiuse le indagini: Daspo urbano per 4 persone

In questa notizia si parla di: empoli - rissa - persone - urbano

Empoli: licenza sospesa per 10 giorni a un locale pubblico. Dopo una rissa. E unità cinofila scopre droga in bagno - Un locale pubblico di Empoli ha subito la sospensione della licenza per dieci giorni a seguito di una violenta rissa.

Empoli, rissa fuori dal pub. Chiuse le indagini: Daspo urbano per 4 persone; Rissa in un locale, daspo urbano per quattro persone a Empoli; Rissa davanti a un locale, DASPO urbano per quattro persone.

Rissa in un locale, daspo urbano per quattro persone a Empoli - Quattro provvedimenti di divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di intrattenimento. Scrive gonews.it

Rissa tra edili a Tolentino: Daspo urbano per sei persone - RaiNews - Rissa tra edili a Tolentino: Daspo urbano per sei persone Divieto per un anno di frequentare 13 locali in città. Segnala rainews.it