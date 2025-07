DeAKids e DeAJunior e KidsMe De Agostini Editore scelgono European Cloud Vault di WIIT | cloud storage completamente europeo e abilitato da Cubbit

DeAKids, DeAJunior e KidsMe di De Agostini Editore scelgono il cloud europeo di Wiit, potenziato da Cubbit, per garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità. Questa collaborazione segna un passo importante verso un futuro digitale più responsabile e innovativo, rafforzando l'impegno di De Agostini nel proporre contenuti kid-friendly affidabili e all'avanguardia. Un esempio eccellente di come le aziende italiane stiano abbracciando soluzioni tecnologiche di livello europeo per incontrare le sfide di domani.

Bologna, 2 luglio 2025 — Cubbit ( https:www.cubbit.ioit ), il primo enabler di cloud storage geo-distribuito, e WIIT S.p.A. (https:www.wiit.cloud), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi di Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, annunciano oggi che i canali tv di De Agostini Editore (https:www.deagostini.com) (DeAKids e DeAJunior) e KidsMe, hanno migrato 1 petabyte di dati verso European Cloud Vault di WIIT, servizio di cloud object storage abilitato dalla tecnologia Cubbit DS3 Composer. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - DeAKids e DeAJunior e KidsMe (De Agostini Editore), scelgono European Cloud Vault di WIIT: cloud storage completamente europeo e abilitato da Cubbit

