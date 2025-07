Istruzione tecnica verso il cambiamento ecco il il modello 4+2+1 che unisce scuola lavoro e università Valditara | Serve una legge ci stiamo ragionando con Bernini e CRUI

Il futuro dell'istruzione tecnica si sta rivoluzionando con il modello "4+2+1", un innovativo percorso che integra scuola, lavoro e università. Un progetto ambizioso, al centro del dibattito tra Ministero e realtà accademiche, volto a creare un sistema più efficace e rispondente alle esigenze del mercato. Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, ha annunciato che è necessaria una legge dedicata, con il supporto di Bernini e CRUI, per rendere questa visione realtà.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dato ulteriori dettagli, al Forum in Masseria, riguardo la riforma per l’istruzione tecnico-professionale: il sistema "4+2+1". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

