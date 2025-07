Soleil Sorge compie gli anni senza mamma Wendy | dove e come sta dopo l’assenza

Soleil Sorge spegne 31 candeline, un compleanno che segna il primo senza la mamma Wendy. Dopo l’assenza, la showgirl si mostra forte e sorridente, condividendo immagini che testimoniano il suo percorso di resilienza e rinascita. In un momento di grande introspezione, Soleil affronta questa nuova fase con eleganza e determinazione, continuando a brillare sotto i riflettori e a guardare avanti verso nuovi traguardi e speranze. Leggi...

Soleil Sorge compie gli anni, il primo compleanno senza mamma Wendy: ecco dove e come sta, le prime immagini dopo l’assenza. Oggi Soleil Sorge spegne 31 candeline, e lo fa nel suo stile inconfondibile: elegante, autentica e con uno sguardo sempre rivolto in avanti, al futuro. Un compleanno che segna non solo un traguardo personale, ma anche un momento di svolta nella sua carriera e nel suo modo di vivere la vita sotto i riflettori. Leggi anche “Cornetto Battiti Live”, torna da lunedì 7 luglio su Canale 5 Una personalità che non passa mai inosservata, ecco come sta l’ex gieffina. Soleil Sorge non è mai stata solo “un volto della TV”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Soleil Sorge compie gli anni senza mamma Wendy: dove e come sta dopo l’assenza

Soleil sorge in lutto per la morte della mamma wendy - il dolore personale e l’umanità di una donna nota al grande pubblico. La perdita di Wendy, madre di Soleil Sorge, scuote non solo la sua vita privata ma anche il cuore dei suoi fan, che si stringono in un abbraccio virtuale nel rispetto di questo momento di lutto.

Oggi la splendida Soleil Sorge compie 31 anni! Attrice, conduttrice, influencer e donna dal carisma travolgente Nata il 5 luglio 1993 a Los Angeles, con radici italiane , Soleil ha conquistato il pubblico con la sua grinta, la sua bellezza e un caratt Vai su Facebook

