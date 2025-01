Iodonna.it - 18 concorrenti divisi in 6 squadre e giudicati da Claudio Amendola, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi

Dopo Io canto generation 2024, su Canale 5 debutta Io canto senior 2025 condotto da Gerry Scotti. Stasera alle 21.35 circa va in onda la prima puntata del talent show dedicato agli over 45 con una grande passione per la musica. Non si tratta di cantanti professionisti in cerca di nuove opportunità, bensì di dilettanti che vogliono mettere in luce le proprie doti canore, e divertirsi.