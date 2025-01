Ilrestodelcarlino.it - Tancredi compie 70 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Franconato il 10 gennaio 1955 a Giulianova, evoca ricordi indimenticabili tra i tifosi del Rimini. Nonostante la sua altezza di 1,76 metri, sotto la media per un portiere, ha saputo conquistare un posto d’onore nella storia del calcio grazie alle sue qualità tecniche, al carattere e alla dedizione. Tra le tappe della sua straordinaria carriera, la stagione 1976-1977 con il Rimini rappresenta un capitolo significativo, segnando il primo passo verso la gloria.aveva iniziato a giocare a nella squadra della sua città natale, il Giulianova, dove si era messo in mostra come portiere titolare in Serie C. Le sue prestazioni attirarono l’attenzione del Milan, che lo tesserò nel 1974, affidandogli il ruolo di secondo portiere per due stagioni. Nonostante il prestigio di far parte di una squadra di serie A,sentiva il bisogno di giocare con continuità per crescere professionalmente.