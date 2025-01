Ilnapolista.it - Stenmark: «Oggi i social mi farebbero a pezzi per i miei silenzi. Non scio quasi più, salto con l’asta»

: «miper icon, nonpiù»Repubblica, con Maurizio Crosetti, intervista Ingemarsecondo tanti esperti il più forte sciatore di tutti i tempi. Eccellente slalomista e gigantista, per impedirgli di vincere altre coppe del mondo (ne vinse tre) cambiarono il regolamento. Ha vinto 86 gare di coppa del mondo: 46 giganti e 40 speciali.ha 68 anni., cosa significa vivere in compagnia della propria leggenda?«Per me, proprio niente. Perché era un’altra vita e non ci penso, non ne parlo mai. Nessuno, a Stoccolma dove abito, me ne domanda, e io sono felice così».Non ha sofferto l’addio a quello che era stato?«All’inizio ero distrutto ma contento di avere smesso. Dopo un anno ho avuto qualche problema di adattamento, però adesso posso dire in tutta sincerità di essere molto più felice e più quieto di quand’ero un campione.