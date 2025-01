Iltempo.it - Saelemaekers talismano giallorosso. E partono le manovre per l'acquisto

Alexisha conquistato tutti. Arrivato la scorsa estate con la formula del prestito secco dal Milan, il belga ha dimostrato di essere un giocatore versatile, affidabile e tatticamente prezioso. Ora, a metà stagione, la Roma vuole fare sul serio per acquisirlo a titolo definitivo, consapevole dell'importanza che ha avuto fin qui per la squadra allenata da Claudio Ranieri, che ha finalmente trovato un esterno destro di livello, con un importante contributo offensivo – coronato con il gol nel derby contro la Lazio – dopo anni di pochezza su quella corsia. E sono i numeri a dire quanto l'ex Bologna sia diventato indispensabile. Con un tasso di duelli offensivi vinti vicino al 50% sui 7,6 tentati a partita in Serie A, si colloca tra i migliori della competizione in questa particolare statistica.