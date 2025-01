Biccy.it - RuPaul reagisce a Tyra che aveva ironizzato sulla morte di The Vivienne

Il commento diSanchezdi The, mascherato da black humor (anche se è apparso più come un’uscita irrispettosa e priva di tatto, considerando i trascorsi), non è affatto piaciuto a. Quest’ultima ha risposto su Instagram pubblicando un breve Reel di pochissimi secondi. La scena al centro delle polemiche risale proprio alla seconda stagione di’s Drag Race, vinta da, in cui si vededarle uno schiaffo durante uno sketch. L’allusione è palese e i commenti sono tutti d’approvazione. Da anni, infatti, girano petizioni per chiedere di consegnare il titolo di vincitrice della Season 2 a Raven e toglierlo ashares clip of her slapping Season 2 winnerSanchez for a skit on her show, ‘’s Drag Race.’This follows after Sanchez publicly made disrespectful comments towards The, a recently deceased winner of the UK franchise.