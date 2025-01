Zon.it - Roccapiemonte, visite senologiche gratuite: tornano gli appuntamenti con il dottor Cremone e la dott.ssa Capaldo

Il Sindaco Carmine Pagano informa la cittadinanza che riprenderanno il prossimo 24 gennaio 2025 leorganizzate con la collaborazione delLuigie dellaessa Ilariae che si terranno negli spazi della sede della Croce Rossa in via della Pace, frazione San Potito. E’ stato stilato un calendario con tutti gliper questo 2025 ed è importante prenotarsi in tempo chiamando il numero 3938762676.Prima giornata di, come scritto in precedenza, si terrà venerdì 24 gennaio, dalle ore 08:30, con il. Tutti gli altri:03 febbraio dalle ore 16 alle 18 (.ssa)23 maggio dalle ore 8:30 ()09 giugno dalle ore 16 alle 18 (.ssa)17 ottobre dalle ore 08:30 ()03 novembre dalle ore 16 alle ore 18 (