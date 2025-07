Anzio Roma controlli nel weekend | un arresto due denunce e 10mila euro di sanzioni

rafforzare la sicurezza e riportare serenità agli abitanti e visitatori. La crescente attenzione alle aree sensibili dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare malavita e illegalità, garantendo un territorio più sicuro e controllato per tutti.

Raffica di multe e verifiche contro malamovida e spaccio. Fermato un 36enne con dosi di crack Un arresto, due denunce e oltre 10mila euro di sanzioni: è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri, con il supporto della polizia locale, nel fine settimana ad Anzio, in provincia di Roma. Le operazioni hanno interessato il centro storico e le zone a maggiore incidenza criminale, come il quartiere Corso Italia, con l’obiettivo di contrastare la cosiddetta “malamovida”. In particolare, un 36enne originario del Mali, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Anzio (Roma), controlli nel weekend: un arresto, due denunce e 10mila euro di sanzioni

In questa notizia si parla di: anzio - roma - controlli - arresto

Anzio (Roma), donna investita da treno a Lavinio: cosciente al momento dei soccorsi - Un episodio che ha scosso Lavinio, Anzio, questa sera: una donna è stata investita da un treno sulla linea Roma-Nettuno, ma fortunatamente è rimasta cosciente al momento dei soccorsi.

Translate postControlli ad Alto impatto nel territorio di Ardea, un arresto e cinque denunce Nel weekend i servizi straordinardi dei Carabinieri, sanzionato anche uno stabilimento balneare Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Anzio, con il suppo Vai su X

Controlli dei carabinieri di Anzio: un arresto, quattro denunce e sanzioni per 17 mila euro Vai su Facebook

Anzio. Controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri. Un arresto per droga, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e oltre 10mila euro di sanzioni; Controlli straordinari dei Carabinieri di Anzio ad Ardea: un arresto, cinque denunce e sanzioni a uno stabilimento balneare; Fermato alla stazione con una grossa valigia: all'interno 2 chili di bulbi di papavero da oppio.

Roma, minaccia l’ex compagna nonostante i domiciliari: 45enne arrestato e portato in carcere - A Roma un uomo di 45 anni è stato arrestato e trasferito in carcere per aver ripetutamente minacciato l’ex compagna, nonostante fosse ai domiciliari dal 2022 per maltrattamenti. Scrive romadailynews.it

Minaccia la ex dai domiciliari ad Anzio: "quando esco ti scanno", 45enne arrestato prima della scarcerazione - Un uomo di 45 anni è stato arrestato ad Anzio per minacce e maltrattamenti verso l'ex compagna, nonostante fosse ai domiciliari. Segnala virgilio.it