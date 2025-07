Roma esplosione nella notte a Primavalle | danni a palazzina Ater

Una notte di paura a Primavalle, Roma, dove un’esplosione ha causato danni significativi a un edificio Ater in via Guido Calcagnini. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, anche se androne e cantine sono stati gravemente danneggiati. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per fare chiarezza sull'accaduto. La sicurezza dei residenti rimane la priorità mentre le indagini continuano a svelare le cause di questa inquietante esplosione, che ha scosso il quartiere.

Nessun ferito, ma androne e cantine danneggiati. Indagini in corso Notte di paura a Primavalle, quartiere della periferia nord di Roma, dove un’esplosione ha danneggiato l’ingresso di una palazzina Ater in via Guido Calcagnini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Trastevere. La deflagrazione ha colpito l’androne del condominio e un locale cantina. Fortunatamente gli appartamenti sono stati dichiarati agibili e non si registrano feriti. I rilievi tecnici sono stati affidati alla settima sezione del nucleo investigativo dell’Arma, che sta conducendo le indagini per chiarire l’origine dell’esplosione e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, esplosione nella notte a Primavalle: danni a palazzina Ater

