Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole | ecco quando la vedremo e per quante puntate

Whoopi Goldberg sta per approdare a Un Posto al Sole, portando il suo talento unico nel cuore di Napoli. Dopo un mese di intense riprese e un personaggio su misura, il pubblico italiano può già prepararsi a scoprire questa entusiasmante new entry. Con venti puntate previste, l’attrice premio Oscar infiammerà le scene del celebre soap. Ma quando potremo vederla in azione? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Un mese di riprese a Napoli, venti puntate previste e un personaggio costruito su misura per lei: Whoopi Goldberg sbarca ufficialmente a Un posto al sole e il pubblico è già in delirio. La notizia era stata già data dalla stessa attrice premio Oscar alla presentazione dei palinsesti Rai, ma ora ci sono i dettagli. L'attrice americana, leggenda dello showbiz, sarà infatti una presenza fissa nella soap di Rai 3 per quasi un mese, con una trama carica di suspense e romanticismo.

