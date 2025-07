vela la pisana alkedo a caccia del titolo mondiale in portogallo

Tensione e adrenalina si respirano in Portogallo, dove il TP52 Alkedo, capitanato dal talentuoso Andrea Lacorte, si prepara a conquistare il titolo mondiale. Dopo aver brillato nelle tappe precedenti, l'equipaggio pisano si presenta come favorito, determinato a scrivere una nuova pagina di storia della vela italiana. La sfida è aperta: il mondo intero guarda a Cascais, pronti a sostenere il team verso il trionfo che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

Pisa, 1 luglio 2025 - Comincia domani il terzo appuntamento dell'anno per il TP52 Alkedo powered by Vitamina: l’equipaggio capitanato dal timoniere Andrea Lacorte, in acqua per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, sarà impegnato fino a domenica a Cascais, in Portogallo, nel Rolex TP52 World Championship, evento clou della stagione valido come campionato del mondo di classe. Reduce dalle ottime prestazioni nelle prime due tappe del circuito 52 Super Series, Alkedo powered by Vitamina, unica barca italiana in regata, punta a confermarsi anche in Portogallo nell’appuntamento principale del 2025, con in palio un titolo iridato molto ambito nella vela agonistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it