Hashish nascosto in casa e 9.400 euro in contanti | arrestato per spaccio un 45enne a Firenze

A Firenze, un’azione congiunta tra Polizia di Stato e Municipale ha portato alla cattura di un 45enne marocchino sorpreso con hashish nascosto in casa e 9.400 euro in contanti, segno di un’intensa attività di spaccio. Un blitz che sottolinea ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga e alla criminalità urbana. La vicenda si chiude con un arresto e nuove indagini in corso.

Firenze, 1 luglio 2025 – Operazione antidroga congiunta a Firenze tra la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato San Giovanni e quelli della squadra antidroga del reparto antidegrado hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne di origine marocchina per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Denunciato a piede libero l’acquirente, un connazionale di 58 anni. L’operazione è scattata dopo una segnalazione di probabile attività di spaccio nella zona di via Passavanti. Gli agenti hanno così predisposto un servizio di osservazione ben mirato che ha portato a seguire il 45enne in via Passavanti e poi in via Brunetto Latini, dove è stato visto cedere un involucro – poi risultato un panetto di hashish – in cambio di denaro ad un altro uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hashish nascosto in casa e 9.400 euro in contanti: arrestato per spaccio un 45enne a Firenze

In questa notizia si parla di: firenze - spaccio - arrestato - 45enne

