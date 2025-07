Quando si raduna l’Inter | ritiro e date della nuova stagione

quando si raduna l’Inter? La nuova stagione sta per partire, portando entusiasmo e sfide ancora più avvincenti. Dopo un 2024/2025 ricco di emozioni e cambiamenti, i tifosi aspettano con trepidazione le date ufficiali del ritiro e le prime amichevoli. Con la squadra pronta a ripartire, tutto il mondo nerazzurro guarda avanti: da oggi tutta la passione si concentra sulla prossima avventura che promette di essere ancora più entusiasmante.

Quando si raduna l’Inter. Ieri l’Inter ha finalmente messo in archivio la stagione 20242025 conclusa con l’eliminazione agli ottavi di finale di Mondiale per Club contro la Fluminense. Una stagione molto intensa con oltre 60 partite, un record per una squadra italiana. Il finale è stato turbolento. La sconfitta in Champions League contro il PSG, l’addio di Simone Inzaghi, l’arrivo di Chivu, le polemiche di Lautaro e Calhanoglu. Da oggi tutta la rosa e lo staff è ufficialmente in vacanza. Uno stop dovuto per staccare e resettare dopo una stagione molto intensa. Nel frattempo la dirigenza sarà impegnata sul mercato, sia in entrata con nuovi innesti ma anche in uscita, con diverse situazioni da monitorare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

