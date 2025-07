Cina | Shanghai celebra 104mo anniversario di fondazione del PCC

A Shanghai, il 1° luglio 2025, si sono riuniti studenti e cittadini per celebrare il 104° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. Dalle note solenni davanti al memoriale del Primo Congresso, si è respirata un’atmosfera di orgoglio e unità, con partecipazioni che rinnovano l’impegno verso il futuro del Paese. Un momento di riflessione e speranza che segna un capitolo importante nella storia della Cina, e che invita a guardare avanti con fiducia.

Degli studenti in coro davanti al memoriale del Primo congresso nazionale del Partito comunista cinese a Shanghai, nella Cina orientale, oggi primo luglio 2025. Oggi qui si sono tenuti una serie di eventi per celebrare il 104mo anniversario della fondazione del Partito comunista cinese (PCC). Dei rappresentanti dei nuovi membri del Partito comunista cinese partecipano alla cerimonia di giuramento per l'adesione al partito presso la sede del primo Congresso nazionale del Partito comunista cinese a Shanghai, nella Cina orientale, oggi primo luglio 2025. Oggi si sono tenuti una serie di eventi per celebrare il 104mo anniversario della fondazione del Partito comunista cinese (PCC) al memoriale del primo Congresso nazionale del PCC.

