The Running Man | Glen Powell superstar contro tutti nel trailer del film tratto da Stephen King

Preparati a vivere un’epica battaglia tra superstar e il sistema, nel nuovo trailer di "The Running Man", il remake diretto da Edgar Wright. Con Glen Powell protagonista assoluto, questa rivisitazione dell’iconico film degli anni '80 promette azione, suspense e sorprese che lasceranno il pubblico senza fiato. Dopo un 2024 ricco di successi, Powell si conferma ancora una volta come uno dei volti più brillanti del cinema contemporaneo. La suspense sta per cominciare...

Alla regia della pellicola, remake del film anni '80 L'implacabile, c'è Edgar Wright, che torna dietro la macchina da presa dopo Ultima notte a Soho Dopo aver conquistato pubblico e critica nel 2024 con successi come Hit Man, Tutti tranne te e Twisters, Glen Powell metterà ancora una volta in mostra le sue doti di superstar del cinema nei panni del protagonista del remake di The Running Man di Edgar Wright. Basato sul romanzo del 1982 di Stephen King (che è stato poi trasformato in un film del 1987 con Arnold Schwarzenegger dal titolo L'implacabile), The Running Man si svolge in una società distopica del futuro in cui un gioco a premi mette i concorrenti, chiamati 'corridori', contro assassini (detti "cacciatori"). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Running Man: Glen Powell superstar contro tutti nel trailer del film tratto da Stephen King

