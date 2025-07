Cina | entra in vigore nuovo orario ferroviario per stagione estiva

Con l’arrivo dell’estate, la Cina accoglie i viaggiatori con un nuovo orario ferroviario, inaugurando 62 giorni di avventure e scoperte. Dai treni che partono dalla Luoyang Longmen Railway Station a quelli in partenza dalla moderna Wuxi, le vie ferroviarie si preparano a collegare città e cuori, offrendo opportunità uniche di esplorazione. La stagione estiva è ufficialmente aperta: pronti a partire?

Dei passeggeri aspettano di salire su un treno alla Luoyang Longmen Railway Station a Luoyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, oggi primo luglio 2025. Oggi e' entrato in vigore in Cina un nuovo orario ferroviario che da' inizio alla stagione di 62 giorni dei viaggi estivi di quest'anno, secondo l'operatore ferroviario. Dei passeggeri fotografati presso la Wuxi Railway Station nella citta' di Wuxi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, oggi primo luglio 2025. Oggi e' entrato in vigore in Cina un nuovo orario ferroviario che da' inizio alla stagione di 62 giorni dei viaggi estivi di quest'anno, secondo l'operatore ferroviario.