colpi di grazia a la nunziatina la kermesse al femminile

Pisa 1 luglio 2025- Nuovo appuntamento con Colpi di Grazia, la kermesse tutta al femminile ideata dall'Associazione Metarock, con l'organizzazione de La Nunziatina e il contributo di Fondazione Pisa. La grazia delle donne torna in scena alla Nunziatina di Pisa, per la quarta edizione della rassegna, con il concerto di Nicole Coceancig, in programma martedì 1 luglio (ore 19,30). Sul palco del Giardino Cûr di veri, un progetto che unisce melodie friulane alla passione del tango argentino. In un viaggio al di là dell'oceano il quartetto interpreta le musiche e gli arrangiamenti del polistrumentista Leo Virgili, con la voce della giovanissima Nicole Coceancig, una delle voci più energiche e ispirate degli ultimi anni in Friuli.