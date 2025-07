Cina | inviati diplomatici sperimentano in prima persona industria aerospaziale

I diplomatici di tutto il mondo stanno vivendo un’esperienza unica: visitando la Cina e scoprendo le innovazioni della sua industria aerospaziale. La loro visita alla China Aerospace Science and Technology Corporation ha aperto una finestra su un futuro ricco di potenzialità e collaborazioni internazionali. Curiosi di sapere cosa ne pensano? Per scoprire le loro impressioni e il video integrale, visitate l’indirizzo: ...

Ieri 30 giugno, 55 inviati diplomatici provenienti da 41 Paesi hanno visitato la China Aerospace Science and Technology Corporation a Pechino per conoscere lo sviluppo aerospaziale cinese e sperimentare il suo scenario applicativo. Sentiamo cosa ne pensano gli inviati! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma632484463248442025-07-01cina-inviati-diplomatici-sperimentano-in-prima-persona-industria-aerospaziale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it