Multiutility ecco la svolta ' Plures' Sarà questo il nuovo nome

In un mondo in rapido cambiamento, la rivoluzione nel settore delle multiutility toscane si chiama Plures. Nata dalla fusione di grandi realtà come Alia Servizi Ambientali e Acqua Toscana, questa nuova identità rappresenta un passo deciso verso l’innovazione e la sostenibilità . Firenze apre le porte a un futuro più efficiente e integrato, con Plures pronta a guidare il cambiamento. Scopri come questa trasformazione plasmerà il panorama energetico e dei servizi in Toscana e oltre.

Firenze, 1 luglio 2025 – Multiutility, arriva la svolta Plures. E' infatti Plures il nuovo nome della multiutility toscana, nata il 26 gennaio 2023 dalla fusione per incorporazione di Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana. L'assemblea dei soci ha approvato oggi la modifica dello statuto societario e ufficializzato la scelta del nuovo nome: non era presente il Comune di Prato (che è in attesa di sapere chi sarĂ il commissario), la votazione è stata favorevole per tutti eccetto per il Comune di Piandiscò (Arezzo) che si è astenuto. "Plures, in un periodo transitorio accompagnerĂ i nomi e gli altri loghi come Publiacqua, Alia, Estra – ha detto Lorenzo Perra, presidente di Alia -.

