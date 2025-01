Calciomercato.it - Rivoluzione Inter, Marotta piazza 7 colpi

I nerazzurri potrebbero essere completamente stravolti nel prossimo mercato estivo: si pensa sette nuovi arriviOcchi (e piedi) sul presente, testa anche al futuro. L’vive il suo gennaio così tra qualche occasione da sfruttare e il campo su cui riprendere la marciarotta in Supercoppa.(LaPresse) – Calciomercato.itInzaghi dovrà affrontare un mese di fuoco con sei partite ravvicinate che decideranno le sorti nerazzurre in Champions, ma daranno indicazioni importanti anche sul campionato e la corsa allo scudetto. Il calendario dà una mano ai campioni d’Italia con partite sulla carta tutte alla portata, fino ad arrivare all’inizio di febbraio di fuoco con Milan, Fiorentina e Juventus una dietro l’altra.Per quel tempo il mercato sarà già finito e si capirà se qualche scontento sarà rimasto o andato via.