Iltempo.it - Rapinatori irrompono a villa Agnelli, portata via la cassaforte di Maria Sole

Rapina aa Torrimpietra, i ladri portano via la. I fatti nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio quando un gruppo didopo aver immobilizzato un vigilante e la governante ha portato a termine il clamoroso furto nella casa tra Roma e Fiumicino di, 99 anni, sorella dell'avvocato Gianni. La padrona di casa, secondo quanto riporta Romatoday, stava dormendo e non si sarebbe accorta di nulla. Dopo aver legato il personale, ihanno rubato lapresente in casa che conteneva, secondo quanto riportato, orologi di lusso e gioielli. Tuttavia, il bottino resta da quantificare. I ladri sono poi fuggiti. Sui fatti indagano i carabinieri della Compagnia di Ostia, coordinati dalla procura di Roma.