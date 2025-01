Questo non l’avete visto Grande Fratello le mani addosso | il video choc della rissa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Con la lite violentissima tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, quella precedentemocon Ilaria Galassi alsembrava passata ormai quasi in sordina. Se ne è parlato per giorni nonostante di fatto le immagini non fossero state trasmesse. L’unico momento che è stato mandato in onda su Mediaset Extra è stato quelloconversazione in cui Chiara Cainello gridava: “Oddio Stefania, le Sto arrivando! mettendo le!”.Ma ora è finalmente uscita la clip di questa litigatache risale al terminepuntata precedente, quella del 30 dicembre. L’8 gennaio, alsono state mostrate le immagini ineditetra Ilaria Galassi e Helena Prestes al, quando l’ex Non è la Rai aveva aggredito l’inquilina, accusandola di aver parlato dei suoi figli.