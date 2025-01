Ilgiorno.it - Pavimentazione da rifare. Al via il cantiere in centro. A bilancio 40mila euro

Beole che saltano, lastre che si spaccano e sassi che scivolano via: lanobile delstorico è sollecitata quotidianamente dal traffico costante delle auto e periodicamente occorre mettere in programma un attento maquillage, che possa far convivere l’aspetto estetico con la funzionalità. Ora sono pronti circa, ricavati dalle pieghe dele messi sul capitolo attraverso una variazione del documento programmatico. Ilè così pronto a partire. Nelle prossime settimane, dunque, verrà calendarizzata l’opera che prevederà un intervento a piccoli lotti, per evitare disagi alla circolazione. La riqualificazione riguarderà piazza Cairoli, dove occorre sistemare almeno 140 punti ammalorati, via Roma e il primo tratto di via Vittorio Emanuele. Le beole spaccate dovranno essere sostituite, mentre quelle “ballerine“ dovranno essere riposate con cemento e sabbia.