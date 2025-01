Puntomagazine.it - Mensorio: prorogata di un anno l’attività di assistenza a favore dei pazienti affetti da disturbi psichiatrici

Leggi su Puntomagazine.it

assistenziale del S.I.R. ‘La Casa di Maria’ di Pimonte: il commento di GiovanniNapoli, 9 gen – “L’ASL Napoli 3 Sud ha disposto, con nota ufficiale a firma del Direttore Amministrativo, la proroga delassistenziale residenziale del S.I.R. ‘La Casa di Maria’ di Pimonte. Tale decisione rappresenta una risposta concreta alle difficoltà di ricollocazione deinei setting assistenziali, garantendo continuità a un servizio essenziale per il territorio e in particolare per le persone più fragili che necessitano di cure equotidiana.” Così in una nota il Consigliere regionale del Gruppo CDU – Misto, Giovanni, Presidente della III commissione permanente.“Questo importante risultato – aggiunge– è frutto di un impegno costante che ho portato avanti per difendere i diritti delle persone più deboli e per promuovere lo sviluppo sociale e sanitario del nostro territorio, specie adelle fasce più deboli della popolazione e del territorio, in particolare per Pimonte e il suo hinterland.