Quotidiano.net - ‘M - Il figlio del secolo’: l'opera magnifica e spudorata che distrugge il mito di Mussolini

“Mi avete follemente odiato, perché mi amavate ancora”. È il Benitodi uno straordinario Luca Marinelli a pronunciare queste parole nel prologo di 'M – Ildel secolo', la serie Sky Original diretta da Joe Wright tratta dal best seller premio Strega di Antonio Scurati dal 10 gennaio su Sky e Now. Parole così tristemente vere perché capaci di sintetizzare il sentire ambivalente dell'Italia nei confronti dell'uomo che per vent'anni l'ha tenuta nella morsa della dittatura fascista. Scritta da Stefano Bises e Davide Serino – anche autori del soggetto di serie e di puntata insieme a Scurati – 'M – Ildel secolo', prodotta da Sky Studios e The Apartment, società del gruppo Fremantle, copre cinque anni della nostra storia, dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 al discorso in Parlamento dinel 1925 all'indomani dell'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti (Gaetano Bruno).