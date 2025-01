Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2025 in DIRETTA: esordio da sogno per Botet, Wierer precisa ma fuori dalla top-10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15.39 Siamo, quindi, all’epilogo di questacon la francesea stupire tutti davanti alla norvegese Kirkeeide e alla bulgara Todorova. Azzurre a punti: Carrara e, mentre qualificate alla pursuit anche Martina Trabucchi e Samuela Comola, mentre niente da fare per Scattolo 67ma.15:37 In casa Italia, due i piazzamenti in top-20, con Michela Carrara sedicesima e Dorotheadiciannovesima. L’altoatesina proverà a rimontare nell’inseguimento dell’11 gennaio.15:36 Francia a fare la voce grossa con quattro atlete in top-10:prima, Braisaz-Bouchet quarta, Michelon sesta e Jeanmonnot settima.15:35 Giornata dalle mille sorprese dunque a, in condizioni molto particolari, considerando anche il terzo posto della bulgara Todorova.