Calciomercato.it - Le 5 cessioni più onerose in Serie A nel calciomercato di gennaio: affari incredibili

Leggi su Calciomercato.it

Scopri quali sono state le 5piùnella storia deldidellaA:pazzeschi per i nostri club Amad Diallo, tra le miglioridellaA a(LaPresse) –.itIldista entrando nel vivo. Ogni giorno che passa i club diA si stanno muovendo sempre più a grandi passi per riuscire a rinforzare la propria rosa. Negli ultimi anni, la campagna acquisti invernale non ha regalato grandissime emozioni, ma in questi giorni vi abbiamo parlato dei 7 migliori colpi inA neldinegli ultimi 10 anni.Con questo articolo, però, ci siamo voluti soffermare su un tema diverso dal solito. Abbiamo deciso di fare un focus su quelle che sono state le 5piùnella storia dellaA durante ildi