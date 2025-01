Agi.it - "Io, Anna Kuliscioff", Liliana Segre inaugura la mostra sulla 'signora del socialismo'

AGI - La senatrice a vitaricorda Anna, "delitaliano", nel centenario della morte. L'occasione è data dall'zione della'Io, Anna', da oggi e fino al 15 marzo visitabile al Museo del Risorgimento di Milano. "Annaè una grande donna del Novecento italiano ed europeo - le parole dilette da Pia Locatelli, presidente onoraria del comitato del Centenario Anna- e nell'anno delle celebrazioni del centenario della morte, la'Io, Anna' assume un rilievo particolare". Nata in Crimea nel 1854, Anna sarebbe deceduta per malattia nel 1925. Visse gran parte della sua vita in Italia, e a Milano, compagna prima di Andrea Costa e poi per lunghi anni, fino alla morte, di Filippo Turati, "Anna è stata definita non a caso ladelitaliano che accompagnò nei primi decenni di vita dalla fondazione a Genova nel 1922 fino all'ultimo dei suoi giorni.