Il Conte Di Montecristo Seconda Puntata | Edmond Evade E Sogna La Vendetta!

Ildiriesce adre dal carcere. A questo punto organizza unacontro tutti i suoi nemici!Ildiprosegue e, nel corso della, al centro dell’attenzione ci sarà ancora, che prenderà l’iniziativa riuscendo adre dal carcere. Da quel momento in poi, il desiderio disarà soltanto quello di vendicarsi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ildi: dove eravamo rimasti?è un giovane marinaio pieno di sogni e la sua vita sembra andare per il verso giusto. La sua carriera sembra avere un grande successo e sta per sposarsi con la sua amata Mercedes. Diverse persone però provano odio o invidia verso di lui, tra questi anche Fernand, innamorato di Mercedes e determinato a fare breccia nel cuore della ragazza.