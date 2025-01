Zonawrestling.net - Dominik Mysterio: “The Rock e John Cena sfruttano la popolarità della WWE, questo non va bene”

Leggi su Zonawrestling.net

è diventato uno dei più grandi heelWWE negli ultimi anni, ed è chiaro il perché. I fan lo fischiano non appena parla, dimostrando quanto li infastidisca. Durante un’intervista a Busted Open Radio, aè stato chiesto di parlare del recente ritorno di due leggende.Le sue parole“Non mi piace parlare di vecchie Superstar perché mi sembra, senza offesa, che gente come Thesolo laWWE”. Per la cronaca, non è nemmeno la prima volta chese la prende con il People’s Champ e probabilmente non sarà l’ultima. Entrambi i campioni hanno fatto delle belle apparizioni durante la puntata del 6 gennaio di Monday Night Raw su Netflix, quindi dovremo aspettare per vedere se uno dei due sarà coinvolto in una storyline o in un segmento con