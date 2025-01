Lopinionista.it - Benedetta Parodi e Fabio Caressa ospiti a “Hot Ones” su RaiPlay

rispondono alle domande “piccanti” di Alessandro Cattelan davanti ad un piatto di alette di pollosono glidi Alessandro Cattelan nella prossima puntata di “Hot”, la serie statunitense di grande successo, in esclusiva suogni venerdì a partire dal 10 gennaio.La conduttrice, giornalista e scrittrice e il conduttore e telecronista sportivo, sposati da venticinque anni con tre figli, si raccontano davanti ad un piatto di alette di pollo sempre più piccanti.Alla domanda di Alessandro Cattelan su un eventuale Reality sulla loro famiglia la coppia rivela: “Ci piacerebbe molto farlo- risponde– anche per portare un po’ di allegria, buonumore e positività.” Eaggiunge: “Il caos che c’è a casa nostra è molto divertente, non ci sarebbe bisogno neanche di un copione, tra il cane sordo che morde a tutti e i ragazzi che fanno casino.