Auto schiacciata e trascinata da un tir è dramma sull’autostrada

tico incidente in Italia, con un bilancio purtroppo terribile: un uomo di 51 anni di Roma ha perso la vita sull’strada del Sole A1, a causa di un tamponamento da parte di un Tir avvenuto mentre la sua vettura era ferma in corsia di emergenza. Leggi anche: Giulianova, il cadavere di Fabiana trovato carbonizzato in strada: ipotesi femminicidioStando alle prime ricostruzioni la sua, ferma per un guasto, sarebbe statalateralmente eper circa 50-70 metri all’altezza del chilometro 432 in direzione sud. Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco di Orvieto ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia stradale.L'articoloda un tir, èsull’strada proviene da The Social Post.