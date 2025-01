Oasport.it - Australian Open 2025: le favorite. Sabalenka sopra tutte, Swiatek attaccabile sul cemento

Leggi su Oasport.it

Ancora pochi giorni e sarà. Melbourne è pronta per due settimane di grandissimo tennis; i occhi italiani vanno ovviamente sul torneo maschile con il campione in carica Jannik Sinner, ma c’è anche il tabellone femminile che promette più di una emozione. Anche se il pronostico sembra abbastanza chiuso verso tre, se non due giocatrici.La favorita d’obbligo è Aryna: la bielorussa ha raggiunto il primo posto dopo un lungo inseguimento nel finale del 2024 e al momento sembra semplicemente la giocatrice più forte disul, tanto da aver vinto tre degli ultimi quattro Slam in questa superficie. Due di questi arrivano sul territorio oceanico e non sembra esserci modo per poterle mettere i bastoni tra le ruote.Chi proverà a metterle i bastoni tra le ruote è Coco Gauff, che è uscita molto bene dalla United Cup di Sydney, confermando le sensazioni già viste durante il finale della scorsa stagione, quando vinse le WTA Finals battendo anche la stessain semifinale.