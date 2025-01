Calciomercato.it - Antonello nuovo Ceo della Roma: i retroscena dell’addio all’Inter e i compiti che avrà a Trigoria | CM.IT

Il manager varesino potrebbe entrare in carica dal primo febbraio, comunque dopo l’accordo per la separazione dai nerazzurri: ecco perché i Friedkin lo hanno sceltoSarà AlessandroilCeo dell’AS. Una ricerca duranta quasi quattro mesi dopo l’addio di Lina Souloukou in quei giorni di settembre in cui è cambiata la storia recente giallorossa. Una figura innanzitutto italiana, elemento di distacco rispettonazionalizzazione di questi ultimi anni per le principali figure dirigenziali, che fa il paio con Claudio Ranieri. Si tratta di un Amministratore Delegato che ha una forte impronta commerciale, visto che– con cui ha ufficialmente ancora un contratto – negli ultimi dieci anni si è occupato prettamente di far crescere il brand e di mandare avanti il progetto delstadio.