Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 9 gennaio 2025 | Trono Classico e Over

, giovedì 9è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 9, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diIl tronista Michele verrà smascherato dalla produzione per le sue bugie: ha usato un profilo fake sui social per mettersi in contatto con le sue pretendenti e si ritrà costretto a prendersi le sue responsabilità. Martina, invece, deciderà di organizzare un’esterna per Ciro con lo scopo di farlo tornare in studio da lei e convincerlo a non gettare all’aria la loro frequentazione intrapresa nel corso di questi mesi.: streaming e diretta tvDove vederein diretta tv e live streaming? La puntata in onda, giovedì 9, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.