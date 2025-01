Unlimitednews.it - Al cinema “L’abbaglio” di Andò con Servillo, Ficarra e Picone sullo sbarco dei Mille

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato a Roma il nuovo film di Roberto, con Toni, Salvoe Valentino, che uscirà alil 16 gennaio. Dopo La stranezza, tutti e quattro tornano in sala con un racconto su Garibaldi, il Colonnello Orsini e i, loa Marsala e il percorso per entrare a Palermo.“Ci sono delle storie che ti vengono incontro”, ha dichiarato. “Per scherzo mentre facevamo i giri per La stranezza dicevo ‘faremo una trilogia’ e poi è venuto incontro il ricordo di un retroscena della vicenda deiche mi è sembrato si potesse incarnare solo attraverso questi attori. È una vicenda che ci ha permesso di raccontare”, ha detto il regista ricordando gli sceneggiatori Ugo Chiti e Massimo Gaudioso con cui ha lavorato, “questo spazio e questo tempo che sono di un momento di cambiamento che per caso è il Risorgimento, con i suoi ideali e le sue istanze.