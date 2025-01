Sport.quotidiano.net - Vigor, il dopo Clementi è un rebus. Quattro in lizza per la panchina

Il nome del nuovo allenatore dellanon è ancora stato svelato, ma il ventaglio di soluzioni si restringe. Sarà Mauro Antonioli? Già tecnico di Fermana, Samb, e timoniere del Ravenna sino a pochi mesi fa? Oppure Maurizio Lauro, anche lui con un recente passato alla Sambenedettese. Nomi caldi, oltre a quelli emersi nelle prime ore, ovvero il senigalliese Marco Alessandrini, amato e rispettato dalla piazza, l’attuale vice Andrea Lazzari sino a Ciampelli, stimato ex tecnico del Porto d’Ascoli. Ancora nessuna nota ufficiale in queste giornate così concitate: l’addio diha scatenato un terremoto di reazioni in città e dalla serata di lunedì si è perso il conto dei messaggi che hanno invaso i profili social del club ed i gruppi dedicati ai tifosi della. L’ allenatore di Senigallia, così apprezzato, amato ed osannato dal popolo rossoblu, è stato travolto dall’affetto della sua gente.