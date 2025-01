Ilfattoquotidiano.it - Trovati due morti nel vano di un carrello dell’aereo JetBlue Airway: “Scoperta macabra durante un’ispezione di routine dopo il volo. Al via le indagini”

Orrore all’aeroporto. Due corpi senza vita sono stati rinvenuti neldi un aereos, atterrato a Fort Lauderdale-Hollywood,essere partito dall’aeroporto Jfk di New York. Lo si apprende dai media statunitensi, che citano il rapporto dello sceriffo di Broward e i medici legali., compagnia low-cost con sede a Long Island City, nel Queens newyorchese, ha comunicato che due persone sono state trovate morte neldeldi atterraggio. Il ritrovamento dei corpi è avvenutodil’atterraggio. “Al momento, l’identità degli individui e il modo in cui hanno avuto accesso all’aereo rimangono sotto inchiesta – ha informato– Si tratta di una situazione straziante e ci impegniamo a lavorare a stretto contatto con le autorità per sostenere i loro sforzi per capire come si è verificato”.