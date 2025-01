Tragedia sul lavoro operaio muore cadendo da un’altezza di 5 metri

Leggi su Dayitalianews.com

Nella giornata di ieri 7 gennaio unè mortodadi 6mentre stava pulendo il muro esterno di un’azienda a Clusone, in provincia di Bergamo. Oggi 8 dicembre, a poche decine di chilodi distanza, si è verificata un’altramolto simile con la morte di un51enne a Trescore Cremasco, in provincia di Cremona. Secondo le notizie trapelate finora l’uomo sarebbe caduto dal tetto di un capannone, che sarebbe ceduto, dadi 5 meri. Immediato l’intervento dei soccorsi dell’1-1-8, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. I carabinieri della compagnia di Crema e gli ispettori deldi Ats della Val Padana Cremona hanno avviato le indagini.La ricostruzione dellaCome comunicato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, la richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 14:30 dell’8 gennaio.