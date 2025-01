Ilfattoquotidiano.it - The Bad Guy, quella di Nino Scotellaro è una storia vera? Quasi. Da Faccia da mostro a Riina, tutti i riferimenti reali della serie tv

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se cercatesu Google tra i primi suggerimenti che vi compariranno nella barra di ricerca troverete anche questo: “Wikipedia“. Sull’enciclopedia libera, però,pagina non esiste. Il motivo è ovvio:del protagonista di The Bad Guy non è una, all’anagrafe Anto, magistrato antimafia che gli eventi trasformano praticamente in un boss, è un personaggio inventato. In tanti direbbero completamente inventato, ma è il caso di essere cauti. Molto di quello che succede attorno al personaggio interpretato da un fenomenale Luigi Lo Cascio è, infatti, realmente accaduto. O comunque prende spunto da fatti che sono stati ipotizzati più volte da molteplici fonti. Eventi verosimili anche quando non sono stati provati oltre ogni ragionevole dubbio.