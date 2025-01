Noinotizie.it - Taranto, verso il nuovo ospedale: Emiliano chiederà il mantenimento del pronto soccorso del “Santissima Annunziata” Ieri l'insediamento della struttura speciale

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:Si è costituitalaper accelerare la realizzazione delSan Cataldo diprevista dalla deliberagiunta regionale pugliese, alla presenza del presidenteRegione Puglia Michelee del vicepresidente e assessore alla sanità Raffaele Piemontese.“Oggi ho riunito la task force e abbiamo affidato poteri esclusivi all’ing. Moschettini che come capo dell’area tecnica ha seguito da sempre questi lavori, in modo tale da accelerare i passaggi – ha dichiarato al termine il presidenteRegione Puglia Michele– Poi abbiamo condiviso un’altra riflessione, credo la più importante di tutte: se apriamo ilSan Cataldo e chiudiamo il, c’è il rischio di privare la città didel suo secondo, che invece, secondo me è assolutamente necessario.