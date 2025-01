Lanazione.it - Subbiano, la Befana è arrivata in tutto il territorio portando in dono dolci calzette a tutti i bambini

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 7 gennaio 2025 – Latutte le feste si porta via, ma porta con sé il ricordo di una giornata magica passata ae nel suo, dalle pendici dell’Alpe di Catenaia al lungarno. Cinquecentocinquanta calzinesono state donate dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione dei supermercati del, Gala e Carrefour di Castelnuovo a circoli ricreativi, associazioni, proloco, parrocchia e Caritas per essere distribuiti in modo collettivo adel paese e delle frazioni e località. L’Assessore alla scuola Laura Moneti afferma: “Abbiamo avuto una bella sinergia tra Sindaco, Ilaria Mattesini, assessori e consiglieri, anche perché siamo genitori.Per me questo è il primo anno che mi sono dedicata a questo evento e ce l'ho messa tutta. Spero con l’assessore alla cultura Paolo Domini, e con gli altri dell'Amministrazione, di aver portato tanti sorrisi aiperchè ne hanno bisogno.